НБУ ліквідував "Банк Січ"

Нацбанк України своїм рішенням сьогодні, 6 жовтня, ліквідував АТ "Банк Січ". Раніше фінустанова була віднесена до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Національний банк України, керуючись вимогами статті 15 Закону України "Про Національний банк України", статті 77 Закону України "Про банки та банківську діяльність", статті 44 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", враховуючи пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", ухвалив рішення від 6 жовтня 2022 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "БАНК СІЧ" з 10 жовтня 2022 року", - йдеться у заяві.

Раніше правління НБУ ухвалило рішення віднести АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням банком у встановлений договором термін своїх зобов'язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через брак коштів.