RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ ликвидировал "Банк Сич"

Фото: НБУ ликвидировал "Банк Сич" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Нацбанк Украины своим решением сегодня, 6 октября, ликвидировал АО "Банк Сич". Ранее финучреждение было отнесено в категорию неплатежеспособных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк Украины, руководствуясь требованиями статьи 15 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьи 44 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение от 6 октября 2022 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "БАНК СИЧ" с 10 октября 2022 года", - говорится в заявлении.

Ранее правление НБУ приняло решение отнести АО "Банк Сич" в категорию неплатежеспособных в связи с невыполнением банком в установленный договором срок своих обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования из-за нехватки средств.

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 4 октября объявил об уходе с должности по состоянию здоровья.

Ранее также сообщалось, что НБУ ввел запрет на переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты иностранных банков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
банкиНациональный банк Украины