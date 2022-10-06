НБУ ликвидировал "Банк Сич"

Нацбанк Украины своим решением сегодня, 6 октября, ликвидировал АО "Банк Сич". Ранее финучреждение было отнесено в категорию неплатежеспособных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк Украины, руководствуясь требованиями статьи 15 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьи 44 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение от 6 октября 2022 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "БАНК СИЧ" с 10 октября 2022 года", - говорится в заявлении.

Ранее правление НБУ приняло решение отнести АО "Банк Сич" в категорию неплатежеспособных в связи с невыполнением банком в установленный договором срок своих обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования из-за нехватки средств.