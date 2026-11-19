Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла попередив, що монополія однієї компанії на ШІ-розробку може становити загрозу для економіки та демократії. Він переконаний, що поява AGI - алгоритму, здатного виконувати інтелектуальні завдання на рівні людини, - суттєво змінить суспільство.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Ризики монополії та трансформація економіки

Відповідаючи на запитання про розширення офісних продуктів конкурентом Microsoft - компанією Anthropic, - Наделла звернув увагу на серйознішу проблему: ризик монополії одного ШІ-рішення.

Він вважає, що нинішню ситуацію не варто зводити лише до конкуренції технологічних гігантів за трильйони доларів капіталізації.

"Якщо штучний інтелект розвиватиметься без належних обмежень, така система з часом зможе виконувати функції компаній у сфері охорони здоров’я та фінансів або навіть перебрати на себе частину державних повноважень", - зазначив CEO Microsoft.

Наделла також поставив під сумнів звичну роль бізнесу та людської праці в економіці, де інтелект стає мережевим ресурсом, а людський капітал поступається місцем капіталу токенів.

На його думку, економіка не може повноцінно функціонувати, якщо в ній залишається лише капітал, проте зникає праця. Своєю чергою, зосередження контролю над ШІ в руках однієї компанії може загрожувати демократії та виборчим процесам.

Читайте більше: Глобальний збій Microsoft зупинив роботу компаній і держустанов: що сталося

Свідомість моделей та курс на різноманіття систем

Говорячи про можливу свідомість сучасних моделей на кшталт Claude, Наделла заявив, що не бачить ознак її наявності.

У цьому питанні він поділяє позицію керівника напряму ШІ у Microsoft Мустафи Сулеймана, який виступає проти надання таким системам прав чи морального статусу. Водночас Наделла наголосив, що це "складна дискусійна тема", тож він не має остаточної позиції.

Нагадаємо - на нещодавній конференції Ignite Microsoft представила інструменти, які дають бізнесу змогу обирати моделі під конкретні завдання, створювати власні ШІ-рішення та контролювати дані.

Тодж Наделла вважає, що запобігти надмірній концентрації влади допоможе широке поширення технологій і різноманіття моделей - фактично окремі рішення для кожної компанії.