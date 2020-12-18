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НБУ купил на межбанке 300 млн долларов для сдерживания укрепления гривны

Киев, Пятница 18 декабря 2020 17:16
НБУ купил на межбанке 300 млн долларов для сдерживания укрепления гривны
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Центробанк покупает валюту вторую неделю подряд

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 14-18 декабря 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 299 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ в 3,8 раза увеличил покупку валюты по сравнению с прошлой неделей (79 млн долларов).

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4929,00 млн долларов и продал на 3801,60 млн долларов. С начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 1127,40 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,82 гривен за доллар. За прошедшую неделю курс снизился на 0,5% (с 27,96 на 14 декабря).

Причиной укрепления курса гривны стало рекордное размещение гривневых ОВГЗ Украины на аукционе 15 декабря, часть из которых была куплена нерезидентами.

Отметим, в течение ноября 2020 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 70,0 млн долларов и купил за месяц 41,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова было отрицательным - минус 29,0 млн долларов,

В течение октября также наблюдалась чистая продажа валюты центробанком - 208,30 долларов. За месяц НБУ ни разу не выходил с покупкой валюты.

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