В НБУ заявили о завершении экономического кризиса

Об этом сказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, уже растет, как мы видим, во втором квартале на фоне низкой базы прошлого года", - сказал он.

Как отметил Сологуб, НБУ ожидает, что ситуация с ликвидностью в банковской системе будет нормальной. "И сворачивание антикризисных мер никаких проблем не несет. Потому что это именно антикризисные меры", - сказал он.

Поэтому логично, что НБУ сворачивает антикризисные меры, добавил Сологуб.