У НБУ заявили про завершення економічної кризи

Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, вже зростає, як ми бачимо, у другому кварталі на тлі низької бази минулого року", - сказав він.

Як зазначив Сологуб, НБУ очікує, що ситуація з ліквідністю в банківській системі буде нормальною. "І згортання антикризових заходів ніяких проблем не несе. Тому що це саме антикризові заходи", - сказав він.

Тому логічно, що НБУ згортає антикризові заходи, додав Сологуб.