ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минэкономики назвали причину падения ВВП Украины в начале 2021 года

Новина українською →
Понедельник 14 июня 2021 12:06
В Минэкономики назвали причину падения ВВП Украины в начале 2021 года Фото: экономика Украины продолжает падать в начале 2021 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-апреле 2021 года, по оценке, сократился на 0,6%. О посткризисном восстановлении экономики говорить пока рано.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, в апреле большинство основных видов экономической деятельности продемонстрировали существенное улучшение ситуации. Но на фоне все еще пессимистических настроений бизнеса и усиленных карантинных ограничений в отдельных регионах "красной зоны" эпидемиологической опасности такое улучшение в основном пока что является эффектом низкой статистической базы сравнения прошлого года, когда в марте-апреле 2020 года наблюдался пик негативного эффекта на все сферы экономики от действия глобальных жестких карантинных ограничений как внутри страны, так и за ее пределами.

"То есть существенно лучшие количественные данные апреля 2021 года пока лишь подтверждают тот факт, что бизнес успешно адаптировался к работе в условиях карантина. Вместе с тем мы не можем пока говорить о посткризисном оздоровлении экономики. На это нужно больше времени", - говорится в обзоре.

В Минэкономики назвали причину падения ВВП Украины в начале 2021 года

Напомним, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2022 год ухудшен с 4,3% до 3,8%.

Отметим, экономика Украины в первом квартале 2021 года продолжала сокращаться, и по предварительным данным Госстата реальный ВВП упал на 2,0%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика ВВП
NEWS
Минимум с начала года. В Украине 420 новых случаев коронавируса
Минимум с начала года. В Украине 420 новых случаев коронавируса
DAILY
Александр Корниенко: Инструмент с СНБО будет использоваться еще и еще
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Корниенко: Инструмент с СНБО будет использоваться еще и еще