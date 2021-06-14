В Минэкономики назвали причину падения ВВП Украины в начале 2021 года

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-апреле 2021 года, по оценке, сократился на 0,6%. О посткризисном восстановлении экономики говорить пока рано.

Как отмечается в обзоре, в апреле большинство основных видов экономической деятельности продемонстрировали существенное улучшение ситуации. Но на фоне все еще пессимистических настроений бизнеса и усиленных карантинных ограничений в отдельных регионах "красной зоны" эпидемиологической опасности такое улучшение в основном пока что является эффектом низкой статистической базы сравнения прошлого года, когда в марте-апреле 2020 года наблюдался пик негативного эффекта на все сферы экономики от действия глобальных жестких карантинных ограничений как внутри страны, так и за ее пределами.

"То есть существенно лучшие количественные данные апреля 2021 года пока лишь подтверждают тот факт, что бизнес успешно адаптировался к работе в условиях карантина. Вместе с тем мы не можем пока говорить о посткризисном оздоровлении экономики. На это нужно больше времени", - говорится в обзоре.