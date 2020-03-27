НБУ констатировал изменение ситуации на валютном рынке

Ситуация на валютном рынке Украины на текущей неделе улучшается, а НБУ значительно сократил продажу валюты. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий на брифинге.

Как отметил Чурий, если на прошлой неделе НБУ для стабилизации ситуации продал более миллиарда долларов, то на этой неделе "ситуация более-менее сбалансированная".

"Два дня НБУ вообще не выходил на рынок. Но объем интервенций, которые мы провели за три дня недели составили мене 80 млрд долларов. Ситуация на сегодня довольно сбалансированная. Мы видим, что спрос очень снизился", - рассказал он.

По его словам, основной спрос идет со стороны украинских компаний, которые покупают валюту для выполнения экспортных контрактов и долговых обязательств.

"Тем не менее, спрос упал очень сильно", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что НБУ перестал продавать валюту для сглаживания курсовых колебаний, поскольку рынок нашел равновесие.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 16-20 марта 2020 года потратил на поддержку гривны еще миллиард долларов. НБУ купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов и продал 1088,00 млн долларов. Таким образом, чистая продажа за неделю составила 1038,00 млн долларов.