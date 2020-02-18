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НБУ и Кабмин обсудили замедление экономики, требования МВФ и гособлигации

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Замедление экономики было ожидаемым, дискуссия с МВФ продолжается, рынок ОВГЗ требует привлечения внутренних инвесторов

Руководство Национального банка Украины и представители экономического блока Кабинета министров в понедельник, 17 февраля, провели очередную неформальную встречу "на кофе". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, во время встречи обсуждали состояние экономики Украины, в частности свежие данные Государственной службы статистки, согласно которым рост ВВП в четвертом квартале 2019 замедлился до 1,5%.

"Такое замедление было ожидаемым и прогнозируемым, как для Минэкономики, так и для экспертов", - говорится в сообщении.

Однако в дальнейшем, по свежим прогнозам НБУ, экономический рост ускорится до 3,5% в 2020 году и около 4% в последующие годы. Драйверами экономики будут, как и ранее, высокий уровень частного потребления и инвестиций, а также смягчение монетарной политики, напомнили в НБУ.

Кроме того, снова обсуждали выполнение предыдущих действий (prior actions) для принятия новой программы сотрудничества с МВФ на уровне Совета директоров фонда.

В частности, речь идет о законопроекте № 2571, над доработанной версией которого продолжается работа представителей правительства, НБУ и Верховной рады. Также продолжается и диалог с МВФ.

"В конечном итоге принятый закон должен убрать способность судов возвращать к жизни "зомби" банки, выведенные с рынка по причине неплатежеспособности. Кроме того, должны быть четко определены предпосылки и процедура получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, их форма и "формула", по которой объем возмещения должен быть обсчитан и подтвержден", - отметили в НБУ.

Также обсуждались вопросы долговой политики. Среди прочего участники встречи обсудили увеличение роли локальных инвесторов на рынке ОВГЗ и меры по увеличению ликвидности на вторичном рынке. Кроме того, говорилось о необходимости внедрения инструментов хеджирования валютного риска для увеличения привлекательности локального рынка для иностранных инвесторов, сообщили в НБУ.

В совещании приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, глава НБУ Яков Смолий и его заместители Дмитрий Сологуб и Олег Чурий, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца и советник Министра финансов Александра Бетлий.

Напомним, 14 февраля Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2019 года. По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в IV квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 1,5%, по отношению к III кварталу 2019 года (с учетом сезонного фактора) - на 0,1%.

Отметим, представитель МВФ Джерри Райс 13 февраля заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) продолжает диалог с властями Украины по новой программе расширенного финансирования (EFF) на 5,5 млрд долларов. Как отметил Райс, диалог с Украиной проходит активно и конструктивно. При этом он выразил надежду на достижение прогресса, однако заявил, что пока не готов назвать дату заседания Совета директоров МВФ, на котором программа будет утверждена.

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