НБУ і Кабмін обговорили уповільнення економіки, вимоги МВФ та держоблігації

Керівництво Національного банку України та представники економічного блоку Кабінету міністрів у понеділок, 17 лютого, провели чергову неформальну зустріч "на каву". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, під час зустрічі обговорювали стан економіки України, зокрема свіжі дані Державної служби статистки, згідно з якими зростання ВВП у четвертому кварталі 2019 уповільнилося до 1,5%.

"Таке уповільнення було очікуваним та прогнозованим, як для Мінекономіки, так і для експертів", - йдеться в повідомленні.

Однак в подальшому, за свіжими прогнозами НБУ, економічне зростання прискориться - до 3,5% у 2020 році та близько 4% у наступні роки. Драйверами економіки будуть, як і раніше, високий рівень приватного споживання та інвестицій, а також пом’якшення монетарної політики, нагадали в НБУ.

Крім того, знову обговорювали виконання попередніх дій (prior actions) для ухвалення нової програми співпраці з МВФ на рівні Ради директорів фонду.

Зокрема, мова йде про законопроект № 2571, над доопрацьованою версією якого триває робота представників уряду, НБУ та Верховної ради. Також триває і діалог з МВФ.

"У кінцевому підсумку ухвалений закон має прибрати здатність судів повертати до життя "зомбі" банки, виведені з ринку через неплатоспроможність. Крім того, повинні бути чітко визначені передумови та процедура отримання колишніми власниками виведених з ринку банків компенсацій, їх форма та "формула", за якою обсяг відшкодування має бути обрахований та підтверджений", - зазначили в НБУ.

Також обговорювалися питання боргової політики. Серед іншого учасники зустрічі обговорили збільшення ролі локальних інвесторів в ринку ОВДП та заходи щодо збільшення ліквідності на вторинному ринку. Крім того, йшлося про необхідність запровадження інструментів хеджування валютного ризику для збільшення привабливості локального ринку для іноземних інвесторів, повідомили в НБУ.

У нараді взяли участь прем’єр-міністр Олексій Гончарук, голова НБУ Яків Смолій та його заступники Дмитро Сологуб та Олег Чурій, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца і радник Міністра фінансів Олександра Бетлій.

Нагадаємо, 14 лютого Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в IV кварталі 2019 року. За даними статистичного відомства, реальний ВВП України в IV кварталі 2019 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 1,5%, по відношенню до III кварталу 2019 року (з урахуванням сезонного фактора) - на 0,1%.

Відзначимо, представник МВФ Джеррі Райс 13 лютого заявив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжує діалог з владою України за новою програмою розширеного фінансування (EFF) на 5,5 млрд доларів. Як зазначив Райс, діалог з Україною проходить активно і конструктивно. При цьому він висловив надію на досягнення прогресу, проте заявив, що поки не готовий назвати дату засідання Ради директорів МВФ, на якому програма буде затверджена.