НБУ изымает из обращения банкноты выпуска до 2003 года

Национальный банк Украины выводит из обращения банкноты старых образцов. С 1 октября банкноты, которые печатались до 2003 года, перестают быть платежным средством.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает корреспондент РБК-Украина.

"Таких банкнот сейчас меньше 2% от общего количества. Ими практически не пользуются. И мы считаем, что украинцы не почувствуют никаких неудобств", - сказал он.

Напомним, Национальный банк выводит из обращения монету номиналом 25 копеек. С 1 октября монета этого номинала перестает быть платежным средством.

Отметим, что Национальный банк Украины планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами.

При этом Национальный банк не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Они по мере износа параллельно будут заменяться монетами тех номиналов, которые будут выпускаться в оборот.

По данным НБУ, после завершения процесса изъятия мелких монет и введение в обращение банкноты нового номинала 1000 грн номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов. Из этого ряда шесть будут банкноты, шесть - монеты.