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НБУ изменит требования к реквизитам в платежках в связи с внедрением IBAN

Новости » Экономика    17.04.2019 - 16:02
НБУ изменит требования к реквизитам в платежках в связи с внедрением IBAN
Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Изменения вступят в силу с 1 ноября 2019 года

Национальный банк Украины планирует внести изменения в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте. Об этом сообщает пресс-служба РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили пресс-службе, изменениями планируется обновить требования к заполнению реквизитов расчетных документов в связи с введением в Украине международного номера банковского счета IBAN.

Так, с 1 ноября 2019 года в расчетных документах будет исключен реквизит "Код банка". Это даст возможность избежать дублирования реквизитов, поскольку международный номер банковского счета IBAN уже содержит информацию по коду банка. Использование этого стандарта благодаря сокращению реквизитов должно сделать более удобным оформление расчетных документов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины отсрочил введение международного номеру банковского счета IBAN с 1 апреля на 5 августа 2019 года.

Напомним, для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, кода контрольного разряда, кода банка и номера счета. В результате введения IBAN по первым двум буквам сразу возможно распознать страну участника расчета (UA - Украина), а с помощью контрольного разряда - обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность.

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