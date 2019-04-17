НБУ змінить вимоги до реквізитів в платіжках через впровадження IBAN

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Зміни наберуть чинності з 1 листопада 2019 року

Національний банк України планує внести зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Про це повідомляє прес-служба РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили прес-службі, змінами планується оновити вимоги до заповнення реквізитів розрахункових документів у зв'язку із запровадженням в Україні міжнародного номера банківського рахунку IBAN.

Так з 1 листопада 2019 року у розрахункових документах буде виключено реквізит "Код банку". Це дасть можливість уникнути дублювання реквізитів, оскільки міжнародний номер банківського рахунку IBAN уже містить інформацію з кодом банку. Використання цього стандарту завдяки скороченню реквізитів має зробити зручнішим оформлення розрахункових документів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України відтермінував запровадження міжнародного номеру банківського рахунку IBAN з 1 квітня на 5 серпня 2019 року.

Нагадаємо, для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку. У результаті запровадження IBAN за першими двома літерам одразу можливо розпізнати країну учасника розрахунку (UA - Україна), а за допомогою контрольного розряду - забезпечити уніфіковану перевірку рахунку клієнта на його коректність.