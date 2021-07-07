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НБУ изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны: названа причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение изменить дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны и сделать их более удобными для использования. На такой шаг в НБУ пошли после жалоб украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы НБУ Алексея Шабана.

По его словам, финансовый регулятор страны пока не рассматривает оптимизацию банкотно-монетного ряда. Однако в НБУ услышали жалобы украинцев на качество монет номиналов в 1 и 2 гривны. Принято решение изменить их вид.

"Единственное могу сказать, что мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривны. И сейчас мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования, прежде всего, для людей с проблемами зрения и преклонного возраста. В этом направлении мы работаем", - сказал Шабан в ходе пресс-брифинга, приуроченного к старту Всеукраинской информационной кампании по безопасности наличных расчетов.

Напомним, в октябре 2020 года НБУ активизировал вывод из обращения бумажных банкнот в 1 и 2 гривны. Вместо них введены монеты в 1 и 2 гривны.

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