НБУ изменил тарифы на перевод денег

Национальный банк Украины (НБУ) меняет тарифную политику в отношении системы электронных платежей (СЭП) и водит с 24 марта 2020 года новые тарифы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, изменения происходят из-за того, что апреля 2020 года запланирован переход СЭП на расширенный регламент работы в формате 23/7 (впоследствии - 24/7).

В следующем году Национальный банк:

отменит ежемесячную плату за сопровождение программного обеспечения АРМ-НБУ, за обслуживание опосредованных участников СЭП, за подключение к СЭП, применение временных интервалов и соответствующих им корректирующих коэффициентов по обработке электронных расчетных документов, согласно которым оплата составляет 0,35 грн - с 900 до 16.00; 0,51 грн - с 16.00 до 19.00; 1,02 грн - после 19.00;

НБУ внедрит тарифы только на две услуги: абонентское обслуживание заказчика в СЕП:

банков - 4 100 грн, с НДС ежемесячно;

учреждений Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ) - 2 050 грн, с НДС ежемесячно;

Обработка электронных расчетных документов и электронных расчетных сообщений заказчика в СЭП, которая будет зависеть от суммы платежа:

от 0 до 5 000,00 грн - 0,35 грн, без НДС;

от 5 000,01 до 100 000,00 грн - 1,20 грн без НДС;

от 100 000,01 грн - 10 грн, без НДС;

для учреждений ГКСУ - бесплатно

Как отметили в НБУ, для подавляющего большинства клиентов выполнение платежей через СЭП фактически не подорожает. Поскольку платежи в СЭП на сумму до 5 000 грн составляют более 75% от объема всех платежей, то для трех четвертей всех платежей тариф не изменится.

Напомним, в сентябре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил Концепцию расширенного регламента работы Системы электронных платежей НБУ, согласно которой система будет работать в круглосуточном режиме.

Отметим, через СЭП осуществляется 97% межбанковских переводов в национальной валюте в пределах Украины. В структуре платежей СЭП 91 % по количеству и на 46 % по сумме составляют клиентские платежи. При этом 96 % общего количества платежей составляют платежи на сумму до 100 тыс. грн.