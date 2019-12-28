НБУ змінив тарифи на переказ коштів

Національний банк України (НБУ) змінює тарифну політику стосовно системи електронних платежів (СЕП) та вводить з 24 березня 2020 року нові тарифи. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, зміни відбуваються через те, що квітня 2020 року запланований перехід СЕП на розширений регламент роботи у форматі 23/7 (згодом - на 24/7).

У наступному році Національний банк:

скасує щомісячну плату за супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ, за обслуговування опосередкованих учасників СЕП, за підключення до СЕП, застосування часових інтервалів та відповідних їм корегувальних коефіцієнтів за оброблення електронних розрахункових документів, згідно з якими оплата становить 0,35 грн - з 9.00 до 16.00; 0,51 грн - з 16.00 до 19.00; 1,02 грн - після 19.00;

НБУ упровадить тарифи лише на дві послуги: абонентське обслуговування замовника в СЕП:

банків - 4 100 грн, з ПДВ щомісячно;

установ Державної казначейської служби України (ДКСУ) - 2 050 грн, з ПДВ щомісячно;

Оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень замовника в СЕП, що залежатиме від суми платежу:

від 0 до 5 000,00 грн - 0,35 грн, без ПДВ;

від 5 000,01 до 100 000,00 грн - 1,20 грн без ПДВ;

від 100 000,01 грн - 10 грн, без ПДВ;

для установ ДКСУ - безплатно.

Як зазначили в НБУ, для переважної більшості клієнтів виконання платежів через СЕП фактично не здорожчає. Оскільки платежі в СЕП на суму до 5 000 грн становлять понад 75% від обсягу всіх платежів, то для трьох чвертей усіх платежів тариф не зміниться.

Нагадаємо, у вересні Національний банк України (НБУ) затвердив Концепцію розширеного регламенту роботи Системи електронних платежів НБУ, згідно з якою система буде працювати у цілодобовому режимі.

Візначимо, через СЕП здійснюється 97% міжбанківських переказів у національній валюті в межах України. У структурі платежів СЕП 91 % за кількістю та 46 % за сумою становлять клієнтські платежі. При цьому 96 % загальної кількості платежів складають платежі на суму до 100 тис. грн.