НБУ змінив тарифи на переказ коштів

Для більшості платежів тариф не зросте
Національний банк України (НБУ) змінює тарифну політику стосовно системи електронних платежів (СЕП) та вводить з 24 березня 2020 року нові тарифи. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначили в прес-службі, зміни відбуваються через те, що квітня 2020 року запланований перехід СЕП на розширений регламент роботи у форматі 23/7 (згодом - на 24/7).
У наступному році Національний банк:
НБУ упровадить тарифи лише на дві послуги: абонентське обслуговування замовника в СЕП:
Оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень замовника в СЕП, що залежатиме від суми платежу:
Як зазначили в НБУ, для переважної більшості клієнтів виконання платежів через СЕП фактично не здорожчає. Оскільки платежі в СЕП на суму до 5 000 грн становлять понад 75% від обсягу всіх платежів, то для трьох чвертей усіх платежів тариф не зміниться.
Нагадаємо, у вересні Національний банк України (НБУ) затвердив Концепцію розширеного регламенту роботи Системи електронних платежів НБУ, згідно з якою система буде працювати у цілодобовому режимі.
Візначимо, через СЕП здійснюється 97% міжбанківських переказів у національній валюті в межах України. У структурі платежів СЕП 91 % за кількістю та 46 % за сумою становлять клієнтські платежі. При цьому 96 % загальної кількості платежів складають платежі на суму до 100 тис. грн.