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НБУ изменил процедуру платежей по QR-коду: как это будет работать

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил новую версию формата QR-кода и ввел код старта платежного приложения. Теперь любой банк сможет интегрировать эту опцию до собственного платежного приложения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Как отметили в пресс-службе, теперь когда клиент будет сканировать QR-код для проведения платежа, на его смартфоне автоматически откроется мобильное приложение банка со сформированным счетом для оплаты.

Если же на устройстве клиента не установлено приложение банка, готовое обрабатывать такой QR-код, клиент будет переадресован на веб-страницу с информацией о банках, в приложениях которых реализована эта функция.

Кроме того, новая версия формата QR-кода позволяет оптимизировать кодирование в QR-коде и уменьшить его размер, добавили в НБУ.

Указанные изменения и новая версия формата QR-кода изложены в постановлении НБУ, которое вступает в силу с 9 мая 2021 года.

Напомним, в 2020 году Национальный банк утвердил единые подходы к формированию и использованию QR-кодов для осуществления расчетов (речь идет о кредитовом переводе).

Напомним, через Систему электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) в 2020 году проведено 385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн. Это на больше на 38% по сумме, чем в 2019 году.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 558,5 млрд грн. За 2020 год объем наличных денег в обращении вырос на треть (на 31,4%) или 133,4 млрд грн.

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