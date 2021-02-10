НБУ змінив процедуру платежів з QR-кодом: як це працюватиме

Як зазначили в прес-службі, тепер коли клієнт скануватиме QR-код для здійснення платежу, на його смартфоні автоматично відкриватиметься мобільний застосунок банку зі сформованим для оплати рахунком.

Якщо ж на пристрої клієнта не встановлений застосунок банку, готовий обробляти такий QR-код, клієнт буде переадресований на веб-сторінку з інформацією про банки, в застосунках яких реалізовано цю функцію.

Крім того, нова версія формату QR-коду дозволяє оптимізувати кодування символів у QR-коді та зменшити його розмір, додали в НБУ.

Зазначені зміни та нова версія формату QR-коду викладені в постанові НБУ, що набирає чинності з 9 травня 2021 року.

Нагадаємо, у 2020 році Національний банк затвердив єдині підходи до формування та використання QR-кодів для здійснення розрахунків (йдеться про кредитовий переказ).

Нагадаємо, через Систему електронних платежів Національного банку України (СЕП) у 2020 році здійснено 385 млн початкових платежів на суму майже 45 трлн грн. Це на більше на 38% за сумою, ніж у 2019 році.

Як повідомляло РБК-Україна, станом 1 січня 2021 року в готівковому обігу України перебувало готівки на суму 558,5 млрд грн. За 2020 рік готівка в обігу зросла на третину (на 31,4%) або 133,4 млрд грн.