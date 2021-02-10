RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

НБУ змінив процедуру платежів з QR-кодом: як це працюватиме

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) затвердив нову версію формату QR-коду та запровадив код старту платіжного застосунку. Відтепер будь-який банк зможе інтегрувати цю опцію до власного платіжного застосунку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Популярні новини
Мінфін скоротив продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету 02 лютого 2021
Верховний суд визнав недійсним штраф АМКУ проти тютюнових компаній 02 лютого 2021
Курс долара впав до мінімуму з середини грудня 05 лютого 2021
Курс долара продовжив падіння на міжбанку 05 лютого 2021
Нафта подорожчала до максимуму за рік завдяки рішенню ОПЕК+ скоротити видобуток 04 лютого 2021
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень 07 лютого 2021
Ситуація на ринках для українських експортерів покращилася на початку 2021 року 02 лютого 2021
Маріс Куніцкіс: ринок ВДЕ потребує чіткої стратегії від держави 03 лютого 2021
Уряд ліквідував більше 30 консультативних та дорадчих органів 03 лютого 2021
Банкіри дали прогноз курсу долара до кінця лютого 05 лютого 2021

Як зазначили в прес-службі, тепер коли клієнт скануватиме QR-код для здійснення платежу, на його смартфоні автоматично відкриватиметься мобільний застосунок банку зі сформованим для оплати рахунком.

Якщо ж на пристрої клієнта не встановлений застосунок банку, готовий обробляти такий QR-код, клієнт буде переадресований на веб-сторінку з інформацією про банки, в застосунках яких реалізовано цю функцію.

Крім того, нова версія формату QR-коду дозволяє оптимізувати кодування символів у QR-коді та зменшити його розмір, додали в НБУ.

Зазначені зміни та нова версія формату QR-коду викладені в постанові НБУ, що набирає чинності з 9 травня 2021 року.

Нагадаємо, у 2020 році Національний банк затвердив єдині підходи до формування та використання QR-кодів для здійснення розрахунків (йдеться про кредитовий переказ).

Нагадаємо, через Систему електронних платежів Національного банку України (СЕП) у 2020 році здійснено 385 млн початкових платежів на суму майже 45 трлн грн. Це на більше на 38% за сумою, ніж у 2019 році.

Як повідомляло РБК-Україна, станом 1 січня 2021 року в готівковому обігу України перебувало готівки на суму 558,5 млрд грн. За 2020 рік готівка в обігу зросла на третину (на 31,4%) або 133,4 млрд грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Національний банк УкраїниQR-кодыплатежи
Читайте також
НБУ розподілив банки на групи на 2021 рік
Шмигаль анонсував іпотеку під 5%
Прогноз погоди