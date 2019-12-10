НБУ изменил порядок выпуска и использования платежных карточек

Национальный банк Украины (НБУ) изменил порядок осуществления банками эмиссии электронных платежных средств (платежных карт) и операций с их использованием. О цеп сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, обновленный порядок учитывает современные тенденции на финансовом рынке и международную практику расчетов с использованием электронных платежных средств.

В частности, НБУ:

нормировал порядок использования пользователем платежного приложения;

нормировал деятельность информационно-технического посредника;

предусмотрел право физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карточку;

предусмотрел право эмитировать счета, открытого на имя физического лица, признанного судом недееспособным, электронное платежное средство на имя законного представителя (опекуна) этого физического лица;

предоставил право банку передавать пользователю платежную карту через агента, которому предоставлено право осуществлять идентификацию/верификацию клиентов;

определил обязанность банка предусматривать порядок выдачи/передачи электронного платежного средства пользователю в договоре с клиентом;

уточнил требования по:

праву доверенным лицом клиента получать платежную карту, но без права пользоваться ею;

обязанности поставщика платежных услуг информировать пользователей о стоимости своих услуг до начала инициирования перевода

"Национальный банк ожидает, что введение таких требований побуждает банки совершенствовать уровень обслуживания пользователей, будет способстовать усилению защиты прав пользователей и росту их доверия к использованию электронных платежных средств", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские банки по состоянию на 1 октября 2019 года эмитировали 64,7 млн штук платежных карт, что на 9,0% больше, чем на начало года. По данным НБУ, 60% от общего количества карт составляли активные платежные карты, количество которых с начала года увеличилась на 6,0% и составила 39,1 млн штук. На каждого украинца в возрасте старше 18 лет приходится 1,1 активных платежных карт.

Как сообщало РБК-Украина, владельцы платежных карт украинских банков по 2018 год сделали 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше, чем в 2017 году, а их объем увеличился на 35,4% и составил почти 2 877 млрд грн.