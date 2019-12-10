НБУ змінив порядок випуску та використання платіжних карток

Національний банк України (НБУ) змінив порядок здійснення банками емісії електронних платіжних засобів (платіжних карток) та операцій з їхнім використанням. Про цеп повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, оновлений порядок ураховує сучасні тенденції на фінансовому ринку та міжнародну практику здійснення розрахунків із використанням електронних платіжних засобів.

Зокрема, НБУ:

унормував порядок використання користувачем платіжного застосунку;

унормував діяльність інформаційно-технічного посередника;

передбачив право фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, використовувати корпоративну платіжну картку;

передбачив право емітувати до рахунка, відкритого на ім'я фізичної особи, визнаної судом недієздатною, електронний платіжний засіб на ім’я законного представника (опікуна) цієї фізичної особи;

надав право банку передавати користувачу платіжну картку через свого агента, якому надано право здійснювати ідентифікацію/верифікацію клієнтів;

визначив обов’язок банку передбачати порядок видачі/передачі електронного платіжного засобу користувачу в договорі з клієнтом;

уточнив вимоги щодо:

права довіреною особою клієнта отримувати платіжну картку, але без права користуватись нею;

обов’язку постачальника платіжних послуг інформувати користувачів про вартість своїх послуг до початку ініціювання переказу.

"Національний банк очікує, що запровадження таких вимог спонукатиме банки удосконалювати рівень обслуговування користувачів, що спрятиме посиленню захисту прав користувачів та зростанню їхньої довіри до використання електронних платіжних засобів", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, українські банки станом на 1 жовтня 2019 року емітували 64,7 млн штук платіжних карт, що на 9,0% більше, ніж на початок року. За даними НБУ, 60% від загальної кількості карт складали активні платіжні картки, кількість яких з початку року збільшилася на 6,0% та склала 39,1 млн штук. На кожного українця у віці понад 18 років припадає 1,1 активних платіжних карт.

Як повідомляло РБК-Україна, власники платіжних карт українських банків по 2018 рік зробили 3,9 млрд операцій, що на 26,7% більше, ніж у 2017 році, а їх обсяг збільшився на 35,4% і склав майже 2 877 млрд грн.