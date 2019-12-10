НБУ змінив порядок випуску та використання платіжних карток

Новий порядок враховує міжнародну практику здійснення розрахунків
Національний банк України (НБУ) змінив порядок здійснення банками емісії електронних платіжних засобів (платіжних карток) та операцій з їхнім використанням. Про цеп повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначається в повідомленні, оновлений порядок ураховує сучасні тенденції на фінансовому ринку та міжнародну практику здійснення розрахунків із використанням електронних платіжних засобів.
Зокрема, НБУ:
уточнив вимоги щодо:
"Національний банк очікує, що запровадження таких вимог спонукатиме банки удосконалювати рівень обслуговування користувачів, що спрятиме посиленню захисту прав користувачів та зростанню їхньої довіри до використання електронних платіжних засобів", - йдеться в повідомленні
Нагадаємо, українські банки станом на 1 жовтня 2019 року емітували 64,7 млн штук платіжних карт, що на 9,0% більше, ніж на початок року. За даними НБУ, 60% від загальної кількості карт складали активні платіжні картки, кількість яких з початку року збільшилася на 6,0% та склала 39,1 млн штук. На кожного українця у віці понад 18 років припадає 1,1 активних платіжних карт.
Як повідомляло РБК-Україна, власники платіжних карт українських банків по 2018 рік зробили 3,9 млрд операцій, що на 26,7% більше, ніж у 2017 році, а їх обсяг збільшився на 35,4% і склав майже 2 877 млрд грн.