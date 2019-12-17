НБУ исключает возврат "Приватбанка" Коломойскому по действующему законодательству

Возврат национализированного в 2016 году "ПриватБанка" его бывшим владельцам невозможен по действующему законодательству. Об этом говорится в розъяснении начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Украины Виктора Григорчука, которое публикует пресс-служба НБУ.

Как отметил юрист, в законе "О системе гарантирования вкладов физических лиц" установлен прямой запрет на возврат прежним владельцам акций банка, который был признан неплатежеспособным, но потом был продан новому инвестору.

"То есть, если инвестор, а в случае с "ПриватБанком" - это государство, приобрел акции неплатежеспособного банка, то он не может быть лишен права собственности на приобретенные им акции", - сообщил юрист.

Он напомнил, что предыдущие владельцы банка не имеют права требовать от государства возмещения любых убытков, которые по их мнению могли быть понесены в результате приобретения акций банка.

Как сообщало РБК-Украина, на текущей неделе пройдет три судебных заседания по делам, связанных с государственным "ПриватБанком". В частности, 19 декабря Шестой апелляционный административный суд начнет рассмотрение апелляции НБУ на решение Окружного админсуда г. Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконным решения о выводе "ПриватБанка" с рынка.

Напомним, по данным НБУ, результаты судебных процессов, связанных с "ПриватБанком", - один из наиболее масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности Украины.