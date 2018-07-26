НБУ зафиксировал подозрительные операции клиентов 34 банков в I полугодии

Подозрительных финансовых операций клиентов было обнаружено на общую сумму 49,4 млрд гривен

Национальный банк Украины (НБУ) в I полугодии 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений (НФУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Как сообщают в пресс-службе регулятора, в I полугодии 2018 года НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений относительно финансовых операций на общую сумму 49,4 млрд гривен, 202 млн долларов США, 9,4 млн евро и 25,5 млн российских рублей.

Также в письмах сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен, 142,9 млн долларов США и 25,5 млн российских рублей.

Кроме этого, на протяжении І полугодия 2018 года на основании статьи 19-2 Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" было направлено 5 сообщений о сведениях, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины

Напомним, ранее сообщалось, что в I полугодии 2018 года Нацбанк осуществил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений (НФУ) по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины изменил требования к планированию инспекционных проверок банков и других лиц, которые охватываются его надзорной деятельностью, с учетом установок Европейского банковского органа по организации единой процедуры и методологии процесса надзорных проверок и оценки (Supervisory Review and Evaluation process, SREP).