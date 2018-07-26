НБУ зафіксував підозрілі операції клієнтів 34 банків в I півріччі

Підозрілих фінансових операцій клієнтів було виявлено на загальну суму 49,4 млрд гривень

Національний банк України (НБУ) у I півріччі 2018 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 34 банків та 8 небанківських фінансових установ (НФУ). Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку.

Як повідомляють у прес-службі регулятора, у I півріччі 2018 року НБУ надіслав до правоохоронних органів 30 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 34 банків та 8 небанківських фінансових установ щодо фінансових операцій на загальну суму 49,4 млрд гривень, 202 млн доларів США, 9,4 млн євро та 25,5 млн російських рублів.

Також у листах повідомлялося про великомасштабні фінансові операції клієнтів-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності восьми банків на суму понад 24,7 млн гривень, 142,9 млн доларів США та 25,5 млн російських рублів.

Крім цього, упродовж І півріччя 2018 року на підставі статті 19-2 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" було надіслано 5 повідомлень з відомостями, що можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у I півріччі 2018 року Нацбанк здійснив 506 перевірок структурних підрозділів небанківських фінансових установ (НФУ) з питань дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.

Також повідомлялося, що Національний банк України змінив вимоги до планування інспекційних перевірок банків та інших осіб, які охоплюються його наглядовою діяльністю, з урахуванням установок Європейського банківського органу з організації єдиної процедури та методології процесу наглядових перевірок і оцінки (Supervisory Review and Evaluation process, SREP).