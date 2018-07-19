У Нацбанку розказали про порушення у роботі пунктів обміну валют

Під час перевірок було виявлено 39 нелегальних пунктів обміну валют у десяти областях та в Києві

Національний банк України (НБУ) у I півріччі 2018 року здійснив 506 перевірок структурних підрозділів небанківських фінансових установ (НФУ) з питань дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.

Як повідомляється, перевірки здійснювались у Києві, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях України.

У Нацбанку зазначають, зокрема, що основні недоліки - це ненадання матеріалів на письмовий запит уповноваженого працівника регулятора, здійснення валютно-обмінних операцій без документального оформлення, а також невідповідність залишків готівкових коштів у касі бухгалтерським документам.

"Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валют уповноваженими працівниками Національного банку у I півріччі поточного року виявлено 39 нелегальних пунктів обміну валют у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях та м. Київ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надав правоохоронним органам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України змінив вимоги до планування інспекційних перевірок банків та інших осіб, які охоплюються його наглядовою діяльністю, з урахуванням установок Європейського банківського органу з організації єдиної процедури та методології процесу наглядових перевірок і оцінки (Supervisory Review and Evaluation process, SREP).

Окрім того, Національний банк оприлюднив методологію, за якою в 2018 році буде здійснена оцінка стійкості банків.