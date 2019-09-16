НБУ хочет распространить систему гарантирования вкладов на кредитные союзы

Национальный банк Украины поддерживает идею распространить систему гарантирования вкладов на кредитные союзы и страховые компании (life-страхование), надзор за которыми регулятор получил по закону о "сплите". Об этом на брифинге сказал начальник отдела Департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Александр Бевз, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Бевз, потребность гарантирования вкладов коррелируется с доверием потребителя к финансовым учреждениям.

"Концептуально, как Национальный банк, мы поддерживаем распространение системы гарантирования не только на кредитные союзы, но и на отдельные виды страхования", - сказал он.

Начальник отдела департамента НБУ заявил, что гарантирование вкладов требует значительных изменений в законодательство, докапитализации Фонда гарантирования.

"И, безусловно, те компании, которые получат такое преимущество, как страхование государством их рисков, должны отвечать повышенным критериям. Давайте не забывать, что они платят взносы в Фонд гарантирования вкладов. Они готовы сегодня платить? Готовы ли они выполнять дополнительные требования? Потому что фонд сегодня для банков является мини-регулятором", - сказал Бевз.

НБУ также поддерживает увеличение гарантированной суммы для банков, которая на сегодня составляет лишь 200 тыс. грн, что значительно меньше, чем в странах Европейского союза, добавил он.

Бевз отметил, что сумма активов кредитных союзов, страховых компаний, финансовых компаний, с одной стороны, и банковской системы, с другой, составляет 10% на 90%.

По данным НБУ, по закону о "сплите" к центробанку переходит регулирование 1900 учреждений, среди которых 235 страховых компаний, 333 ломбарда, 348 кредитных союзов и 983 финансовые компании. На сегодня НБУ осуществляет регулирование 76 банков.

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий регулирования финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В частности, НБУ станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР будет регулировать негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.

Напомним, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут заявила, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагает провести первое повышение гарантированной суммы уже в этом году, а к 2027 году довести ее до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.