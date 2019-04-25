ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ хочет новую долгосрочную программу с МВФ после завершения stand-by

Новости » Экономика    25.04.2019 - 15:49
НБУ хочет новую долгосрочную программу с МВФ после завершения stand-by
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Краткосрочная программа stand-by была рассчитана на год выборов

Национальный банк заинтересован в принятии новой долгосрочной программы с МВФ после того, как текущая программа stand-by завершится. Об этом на брифинге сказал глава правления НБУ Яков Смолий, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Смолий напомнил, что принятая в декабре прошлого года 14-месячная программа stand-by завершается в начале 2020 года. По его словам, эта программа была предназначена для поддержки Украины в сложный год выборов.

"Украина должна инициировать новую программу, о чем мы можем начать говорить осенью, после завершения очередного просмотра, и вернуться к восстановлению более долгосрочного сотрудничества с МВФ", - добавил он.

По его словам, сотрудничество с МВФ обеспечивает более комфортные условия для Украины на финансовых рынках.

"Продолжение сотрудничества с МВФ является залогом в первую очередь макрофинансовой стабильности", - сказал он.

Напомним, 18 декабря 2018 года МВФ одобрил новую программу stand-byна сумму 3,9 млрд долларов для Украины. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже зачислен в резервы. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 году в ходе просмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Как отмечало агентство Standard & Poor's, новая программа МВФ stand-by в размере 3,9 млрд долларов содержит меньше требований к структурным реформам в Украине, чем программа расширенного финансирования EFF на 17,5 млрд долларов, которая действовала с 2015 года.

НБУ опасается потери независимости НБУ сохраняет ожидания двух траншей МВФ в текущем году
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины МВФНациональный банк Украиныкредит
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь