НБУ хочет новую долгосрочную программу с МВФ после завершения stand-by

Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Краткосрочная программа stand-by была рассчитана на год выборов

Национальный банк заинтересован в принятии новой долгосрочной программы с МВФ после того, как текущая программа stand-by завершится. Об этом на брифинге сказал глава правления НБУ Яков Смолий, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Смолий напомнил, что принятая в декабре прошлого года 14-месячная программа stand-by завершается в начале 2020 года. По его словам, эта программа была предназначена для поддержки Украины в сложный год выборов.

"Украина должна инициировать новую программу, о чем мы можем начать говорить осенью, после завершения очередного просмотра, и вернуться к восстановлению более долгосрочного сотрудничества с МВФ", - добавил он.

По его словам, сотрудничество с МВФ обеспечивает более комфортные условия для Украины на финансовых рынках.

"Продолжение сотрудничества с МВФ является залогом в первую очередь макрофинансовой стабильности", - сказал он.

Напомним, 18 декабря 2018 года МВФ одобрил новую программу stand-byна сумму 3,9 млрд долларов для Украины. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже зачислен в резервы. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 году в ходе просмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Как отмечало агентство Standard & Poor's, новая программа МВФ stand-by в размере 3,9 млрд долларов содержит меньше требований к структурным реформам в Украине, чем программа расширенного финансирования EFF на 17,5 млрд долларов, которая действовала с 2015 года.