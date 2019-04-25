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НБУ сохраняет ожидания двух траншей МВФ в текущем году

Новости » Экономика    25.04.2019 - 14:43
НБУ сохраняет ожидания двух траншей МВФ в текущем году
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Первый из этих траншей МВФ планировал предоставить после визита миссии в мае

Национальный банк сохраняет ожидания поступления двух траншей от Международного валютного фонда в 2019 году. Об этом на брифинге сказал глава правления НБУ Яков Смолий, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, по программе МВФ планировал предоставитьи кредиты в мае и ноябре по 1,3 млрд долларов каждый.

"Безусловно, мы ожидаем поступления двух траншей, как и мы говорили раньше. Программа предусматривает два просмотра в этом году. Один в мае, один в ноябре. И ожидания наши по 1,3 млрд долларов остаются в силе", - сказал он.

Смолий отметил, что со стороны Национального банка все условия выполнены для получения транша в мае текущего года.

Напомним, 18 декабря 2018 года МВФ одобрил новую программу stand-by на сумму 3,9 млрд долларов для Украины. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже зачислен в резервы. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 году в ходе просмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Как отмечало агентство Standard & Poor's, новая программа МВФ stand-by в размере 3,9 млрд долларов содержит меньше требований к структурным реформам в Украине, чем программа расширенного финансирования EFF на 17,5 млрд долларов, которая действовала с 2015 года.

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