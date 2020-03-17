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У НБУ заявили, що мають вдосталь резервів для стримування гривні

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 19:56
У НБУ заявили, що мають вдосталь резервів для стримування гривні
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні регулятор продав на міжбанку ще 300 млн доларів

Міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд доларів, чого вдосталь для згладжування коливань гривні у бік зміцнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку у Facebook.

Повідомляється, що за сьогодні регулятор продав на міжбанку ще 300 млн доларів для згладжування надмірних курсових коливань.

У НБУ пояснили, що у зв’язку з пандемією коронавірусу попит на валюту переважає пропозицію. При цьому, найактивніше скупляють долари саме українські компанії.

"Національний банк має достатньо накопичених резервів для згладжування надмірних курсових коливань, спричинених психологічним чинником. Ми не плануємо запроваджувати валютні обмеження і будемо дотримуватися послідовної політики на валютному ринку", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку також зазначили, що достатні запаси валюти вдалося накопичити минулого року, коли ситуація на ринку була сприятливішою.

"Для згладжування коливань гривні у бік зміцнення Національний банк викупив з ринку майже 8 млрд доларів США в резерви (чиста купівля). Тож сьогодні ми маємо достатню подушку безпеки, щоб згладжувати коливання гривні вже в інший бік", - пояснили в НБУ.

Нагадаємо, минулого тижня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку майже мільярд доларів.

Також РБК-Україна повідомляло, що курс долара в продажу 17 березня виріс на 1 гривню 50 копійок - до 28,68 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 52 копійки - до 31,72 гривень за євро.

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