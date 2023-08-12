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НБУ готується до переходу на гнучкий курс долара

Фото: НБУ готується до переходу на гнучкий курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Сергій Пишкін

Після 18-ти місяців фіксованого курсу гривні до долара, Нацбанк готується відмовитись від тимчасового заходу й перейти до гнучкого обмінного курсу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Фіксований курс гривні до долара скасують. Яку заміну готує НБУ та що буде з валютою".

На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, курс гривні  був встановлений на рівні 29,25 грн за 1 долар. В липні того ж року курс підвищили майже на чверть -  до 36,57 грн за долар.

З того часу ситуація в економіці вкотре змінилась: валютні резерви вийшли на історичний максимум, а уповільнення інфляції відбувається швидше, ніж очікувалось. 

В нових умовах Нацбанк готується перейти до гнучкого обмінного курсу. 

"Фіксований курс та жорсткі адміністративні обмеження є оптимальними лише в обмеженій часовій перспективі, адже з часом призводять до поступової деградації бізнес-моделей та систем ризик-менеджменту, стимулюють накопичення валютних ризиків. На противагу цьому більша гнучкість курсу є додатковим інструментом для адаптації економіки до зміни внутрішніх і зовнішніх умов", - пояснили в Нацбанку. 

Перехід на гнучкий курс передбачається Стратегією пом'якшення валютних обмежень. Зокрема він можливий лише у міру формування належних макроекономічних і фінансових передумов, а його коливання відображатиме зміни попиту та пропозиції валюти на ринку. 

Водночас НБУ планує обмежувати коливання курсу, використовуючи як інструмент інтервенцій, так і коригуючі запроваджені валютні обмеження.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Національний банк України пом'якшив низку валютних обмежень, а російський рубль тим часом продовжує падіння. Станом на ніч 12 серпня один долар коштує 100 рублів.

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Економіка України