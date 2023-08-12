НБУ готується до переходу на гнучкий курс долара

На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, курс гривні був встановлений на рівні 29,25 грн за 1 долар. В липні того ж року курс підвищили майже на чверть - до 36,57 грн за долар.

З того часу ситуація в економіці вкотре змінилась: валютні резерви вийшли на історичний максимум, а уповільнення інфляції відбувається швидше, ніж очікувалось.

В нових умовах Нацбанк готується перейти до гнучкого обмінного курсу.

"Фіксований курс та жорсткі адміністративні обмеження є оптимальними лише в обмеженій часовій перспективі, адже з часом призводять до поступової деградації бізнес-моделей та систем ризик-менеджменту, стимулюють накопичення валютних ризиків. На противагу цьому більша гнучкість курсу є додатковим інструментом для адаптації економіки до зміни внутрішніх і зовнішніх умов", - пояснили в Нацбанку.

Перехід на гнучкий курс передбачається Стратегією пом'якшення валютних обмежень. Зокрема він можливий лише у міру формування належних макроекономічних і фінансових передумов, а його коливання відображатиме зміни попиту та пропозиції валюти на ринку.

Водночас НБУ планує обмежувати коливання курсу, використовуючи як інструмент інтервенцій, так і коригуючі запроваджені валютні обмеження.