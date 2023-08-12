НБУ готовится к переходу на гибкий курс доллара

В начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины, курс гривны был установлен на уровне 29,25 грн за 1 доллар. В июле того же года курс повысили почти на четверть - до 36,57 грн за доллар.

С тех пор ситуация в экономике в очередной раз изменилась: валютные резервы вышли на исторический максимум, а замедление инфляции происходит быстрее, чем ожидалось.

В новых условиях Нацбанк готовится перейти к гибкому обменному курсу.

"Фиксированный курс и жесткие административные ограничения являются оптимальными только в ограниченной временной перспективе, ведь со временем приводят к постепенной деградации бизнес-моделей и систем риск-менеджмента, стимулируют накопление валютных рисков. В противоположность этому большая гибкость курса является дополнительным инструментом для адаптации экономики к изменению внутренних и внешних условий", - пояснили в Нацбанке.

Переход на гибкий курс предусматривается Стратегией смягчения валютных ограничений. В частности он возможен только по мере формирования надлежащих макроэкономических и финансовых предпосылок, а его колебания будут отражать изменения спроса и предложения валюты на рынке.

В то же время НБУ планирует ограничивать колебания курса, используя как инструмент интервенций, так и корректируя введенные валютные ограничения.