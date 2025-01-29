НБУ готує пілотний проєкт із запровадження е-гривні: як працюватимуть електронні гроші

Національний банк України вивчає доцільність впровадження власної роздрібної цифрової валюти (CBDC) - е-гривні. Зараз готується пілотний проєкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови НБУ Олексія Шабана.
Як зазначив Шабан, е-гривня має стати доповненням до готівкових коштів та коштів, що зберігаються на рахунках. Це не буде їхній замінник, а лише додаткова можливість, яку можна використовувати за бажанням.
"Проте на сьогодні рішення про масштабний випуск е-гривні ще не прийнято", - повідомив заступник голови НБУ.
За його словами, допомогти в прийнятті такого рішення може пілотний проєкт, підготовка до якого вже розпочалася. Його планується провести на основі технології DLT (Distributed Ledger Technology) та у відкритому середовищі, тобто з реальними користувачами та надавачами платіжних послуг. Це дасть змогу пересвідчитися, чи здатна е-гривня виконувати функції грошей, чи задовольнятиме вона потреби користувачів, чи ефективна її програмованість.
Шабан повідомив, що е-гривня - цифрові гроші НБУ електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк. Таке визначення містить закон України "Про платіжні послуги".
"Тобто це така сама гривня, тільки в цифровому вигляді. Як і фізичні (готівкові) гроші, вона є зобов’язанням центрального банку", - розповів заступник голови НБУ.
У разі ухвалення рішення про запровадження, е-гривня буде законним платіжним засобом в Україні та існуватиме лише в безготівковій формі - як доповнення до готівкової та безготівкової форм грошей. Вона має виконувати всі функції грошей, доступною у використанні для всіх без виключень категорій користувачів.
Передбачається, що у користувачів буде можливість за допомогою е-гривні здійснювати всі можливі типи платіжних операцій в Україні, зокрема:
Нагадаємо, станом на 1 січня 2025 року в готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 814,3 млрд гривень, а також 14,8 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,96 млрд гривень.
На одного жителя України на початок цього року припадало: 63 банкноти і 186 платіжних розмінних та обігових.