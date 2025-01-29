НБУ готує пілотний проєкт із запровадження е-гривні: як працюватимуть електронні гроші

Як зазначив Шабан, е-гривня має стати доповненням до готівкових коштів та коштів, що зберігаються на рахунках. Це не буде їхній замінник, а лише додаткова можливість, яку можна використовувати за бажанням.

"Проте на сьогодні рішення про масштабний випуск е-гривні ще не прийнято", - повідомив заступник голови НБУ.

За його словами, допомогти в прийнятті такого рішення може пілотний проєкт, підготовка до якого вже розпочалася. Його планується провести на основі технології DLT (Distributed Ledger Technology) та у відкритому середовищі, тобто з реальними користувачами та надавачами платіжних послуг. Це дасть змогу пересвідчитися, чи здатна е-гривня виконувати функції грошей, чи задовольнятиме вона потреби користувачів, чи ефективна її програмованість.

Що таке е-гривня

Шабан повідомив, що е-гривня - цифрові гроші НБУ електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк. Таке визначення містить закон України "Про платіжні послуги".

"Тобто це така сама гривня, тільки в цифровому вигляді. Як і фізичні (готівкові) гроші, вона є зобов’язанням центрального банку", - розповів заступник голови НБУ.

У разі ухвалення рішення про запровадження, е-гривня буде законним платіжним засобом в Україні та існуватиме лише в безготівковій формі - як доповнення до готівкової та безготівкової форм грошей. Вона має виконувати всі функції грошей, доступною у використанні для всіх без виключень категорій користувачів.

Передбачається, що у користувачів буде можливість за допомогою е-гривні здійснювати всі можливі типи платіжних операцій в Україні, зокрема: