НБУ готовит пилотный проект по введеню е-гривны: как будут работать электронные деньги

Национальный банк Украины изучает целесообразность введения собственной розничной цифровой валюты (CBDC) - е-гривны. Сейчас готовится пилотный проект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы НБУ Алексея Шабана.
Как отметил Шабан, е-гривна должна стать дополнением к наличным средствам и средствам, хранящимся на счетах. Это не будет их заменитель, а лишь дополнительная возможность, которую можно использовать по желанию.
"Однако на сегодня решение о масштабном выпуске е-гривны еще не принято", - сообщил заместитель председателя НБУ.
По его словам, помочь в принятии такого решения может пилотный проект, подготовка к которому уже началась. Его планируется провести на основе технологии DLT (Distributed Ledger Technology) и в открытой среде, то есть с реальными пользователями и поставщиками платежных услуг. Это позволит убедиться, способна ли е-гривна выполнять функции денег, будет ли она удовлетворять потребности пользователей, эффективна ли ее программируемость.
Шабан сообщил, что е-гривна - цифровые деньги НБУ электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является Национальный банк. Такое определение содержит закон Украины "О платежных услугах".
"То есть это такая же гривна, только в цифровом виде. Как и физические (наличные) деньги, она является обязательством центрального банка", - рассказал замглавы НБУ.
В случае принятия решения о введении, е-гривна будет законным платежным средством в Украине и будет существовать только в безналичной форме - как дополнение к наличной и безналичной формам денег. Она должна выполнять все функции денег, доступной в использовании для всех без исключений категорий пользователей.
Предполагается, что у пользователей будет возможность с помощью е-гривны осуществлять все возможные типы платежных операций в Украине, в частности:
Напомним, по состоянию на 1 января 2025 года в наличном обращении находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 814,3 млрд гривен, а также 14,8 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,96 млрд гривен.
На одного жителя Украины на начало этого года приходилось: 63 банкноты и 186 платежных разменных и оборотных.