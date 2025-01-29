НБУ готовит пилотный проект по введеню е-гривны: как будут работать электронные деньги

Как отметил Шабан, е-гривна должна стать дополнением к наличным средствам и средствам, хранящимся на счетах. Это не будет их заменитель, а лишь дополнительная возможность, которую можно использовать по желанию.

"Однако на сегодня решение о масштабном выпуске е-гривны еще не принято", - сообщил заместитель председателя НБУ.

По его словам, помочь в принятии такого решения может пилотный проект, подготовка к которому уже началась. Его планируется провести на основе технологии DLT (Distributed Ledger Technology) и в открытой среде, то есть с реальными пользователями и поставщиками платежных услуг. Это позволит убедиться, способна ли е-гривна выполнять функции денег, будет ли она удовлетворять потребности пользователей, эффективна ли ее программируемость.

Что такое е-гривна

Шабан сообщил, что е-гривна - цифровые деньги НБУ электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является Национальный банк. Такое определение содержит закон Украины "О платежных услугах".

"То есть это такая же гривна, только в цифровом виде. Как и физические (наличные) деньги, она является обязательством центрального банка", - рассказал замглавы НБУ.

В случае принятия решения о введении, е-гривна будет законным платежным средством в Украине и будет существовать только в безналичной форме - как дополнение к наличной и безналичной формам денег. Она должна выполнять все функции денег, доступной в использовании для всех без исключений категорий пользователей.

Предполагается, что у пользователей будет возможность с помощью е-гривны осуществлять все возможные типы платежных операций в Украине, в частности: