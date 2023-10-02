НБУ готовий стабілізувати готівковий ринок після введення гнучкого курсу гривні до долара

"Ми активно будемо моніторити ситуацію під час переходу до режиму керованої гнучкості. У нас є заходи, які ми будемо вживати", - сказав він.

За його словами, різниця між офіційним фіксованим курсом і готівковим сягала минулого року 20%, а зараз вона становить 3%, у тому числі і завдяки заходам НБУ.

"У нас є арсенал роботи з цією множинністю курсів… Ми дозволили купувати по безготівковому каналу 50 тисяч гривень, ми збільшили можливість вкладення зі 100 до 200 тисяч гривень на депозит", - додав він.

Гелетій повідомив, НБУ має напрацювання, "які дадуть нам змогу впливати на попит на готівковому ринку, переміщати його в безготівковий сегмент".