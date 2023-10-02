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НБУ готовий стабілізувати готівковий ринок після введення гнучкого курсу гривні до долара

Фото: заступник голови НБУ Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України готовий впливати на готівковий ринок після запровадження режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Валюта НБУ з міжбанку буде перетікати на готівковий ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Юрія Гелетія на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Ми активно будемо моніторити ситуацію під час переходу до режиму керованої гнучкості. У нас є заходи, які ми будемо вживати", - сказав він.

За його словами, різниця між офіційним фіксованим курсом і готівковим сягала минулого року 20%, а зараз вона становить 3%, у тому числі і завдяки заходам НБУ.

"У нас є арсенал роботи з цією множинністю курсів… Ми дозволили купувати по безготівковому каналу 50 тисяч гривень, ми збільшили можливість вкладення зі 100 до 200 тисяч гривень на депозит", - додав він.

Гелетій повідомив, НБУ має напрацювання, "які дадуть нам змогу впливати на попит на готівковому ринку, переміщати його в безготівковий сегмент".

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року - 36,57 грн/долар.

Як пояснив голова НБУ Андрій Пишний, це рішення стосується лише бізнесу, який купує та продає валюту на міжбанку. За його словами, населення давно живе в режимі гнучкого курсу.

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Національний банк України