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НБУ готов стабилизировать наличный рынок после введения гибкого курса гривны к доллару

Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк готов влиять на наличный рынок после введения режима управляемой гибкости обменного курса. Валюта НБУ с межбанка будет перетекать на наличный рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Юрия Гелетия на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Мы активно будем мониторить ситуацию при переходе к режиму управляемой гибкости. У нас есть меры, которые мы будем принимать", - сказал он.

По его словам, разница между официальным фиксированным курсом и наличным достигала в прошлом году 20%, а сейчас она составляет 3%, в том числе и благодаря мерам НБУ.

"У нас есть арсенал работы с этой множественностью курсов… Мы разрешили покупать по безналичному каналу 50 тысяч гривен, мы увеличили возможность вложения со 100 до 200 тысяч гривен на депозит", - добавил он.

Гелетий сообщил, что НБУ имеет наработки, "которые позволят нам влиять на спрос на наличном рынке, перемещать его в безналичный сегмент".

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса . До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года - 36,57 грн/доллар.

Как пояснил глава НБУ Андрей Пышный, это решение касается только бизнеса, покупающего и продающего валюту на межбанке. По его словам, население давно живет в режиме гибкого курса.

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Национальный банк Украины