НБУ готов стабилизировать наличный рынок после введения гибкого курса гривны к доллару

"Мы активно будем мониторить ситуацию при переходе к режиму управляемой гибкости. У нас есть меры, которые мы будем принимать", - сказал он.

По его словам, разница между официальным фиксированным курсом и наличным достигала в прошлом году 20%, а сейчас она составляет 3%, в том числе и благодаря мерам НБУ.

"У нас есть арсенал работы с этой множественностью курсов… Мы разрешили покупать по безналичному каналу 50 тысяч гривен, мы увеличили возможность вложения со 100 до 200 тысяч гривен на депозит", - добавил он.

Гелетий сообщил, что НБУ имеет наработки, "которые позволят нам влиять на спрос на наличном рынке, перемещать его в безналичный сегмент".