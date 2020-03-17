НБУ готов экстренно поддержать банки в случае необходимости

Банковская система Украины на сегодняшний день имеет значительный запас ликвидности, но Национальный банк готов поддержать банки в случае возникновения проблем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, объем корсчетов банков и остатков по депозитным сертификатам составляет более 210 млрд грн.

В то же время поддержка финансовой системы для предотвращения и минимизации потенциального негативного влияния введенных в связи с COVID-19 ограничений является приоритетом для Национального банка. В связи с этим осуществляются следующие шаги:

НБУ сохраняет присутствие на валютном рынке Украины согласно Стратегии валютных интервенций Национального банка Украины на 2016-2020 гг.;

НБУ поддерживает ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования;

будет отсрочено введение буферов капитала, в частности буфера консервации капитала и буфера системной важности. В то же время банки должны выполнять минимальные требования достаточности основного и регулятивного капитала;

выездные проверки банков и других финансовых учреждений на период чрезвычайных мер откладываются;

осуществляется постоянный мониторинг тенденций развития финансового сектора, в частности показателей ликвидности и качества кредитного портфеля банков;

отсрочено стресс-тестирование банков

Дополнительно при необходимости Национальный банк:

Снизит норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте.

Временно снизит минимальный уровень LCR.

Объявит внеочередные тендеры по поддержанию ликвидности.

Расширит критерии приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности.

"Также банкам предлагается временно воздержаться от распределения прибыли через выплату дивидендов минимум до июля 2020 года, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины предоставил рекомендации банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавирус на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины.

Напомним, Рада отменила штрафные санкции за просрочку выплат по потребительским кредитам до конца апреля 2020 года. Также банкам запрещается увеличивать ставки по этим кредитам.