НБУ готовий екстрено підтримати банки в разі необхідності

Банки отримають кредити від НБУ, якщо виникнуть проблеми
Банківська система України на сьогодні має значний запас ліквідності, але Національний банк готовий підтримати банки у разі виникнення проблем. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначається в повідомленні, обсяг коррахунків банків та залишків за депозитними сертифікатами становить понад 210 млрд грн.
Водночас підтримка фінансової системи для упередження та мінімізації потенційного негативного впливу запроваджених у зв’язку з COVID-19 обмежень є пріоритетом для Національного банку. У зв’язку з цим здійснюються такі кроки:
Додатково за потреби Національний банк:
"Також банкам пропонується тимчасово утриматись від розподілу прибутків через виплату дивідендів щонайменше до липня 2020 року, аби установи мали додатковий запас міцності", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України надав рекомендації банкам для мінімізації негативного впливу поширення коронавірусу на фінансову стабільність, банківську систему та економіку України.
Нагадаємо, Рада скасувала штрафні санкції за прострочення виплат за споживчими кредитами до кінця квітня 2020 року. Також банкам забороняється збільшувати за ставки за цими кредитами.