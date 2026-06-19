НБУ фіксував девальвацію: чому курс долара різко зріс в червні та чи є паніка на ринку

У червні офіційний курс долара наблизився до позначки 45 гривень, що стало результатом дії ринкових чинників та зростання бюджетних витрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представників НБУ на брифінгу.
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Глова НБУ Андрій Пишний пояснив причини курсових коливань, що спостерігаються останнім часом тим, що поточний курс формується в умовах режиму "керованої гнучкості". Тож, ціна валюти залежить від балансу попиту та пропозиції.
"Режим керованої гнучкості передбачає, що курс рухається в обидва боки. Рухається він під тиском попиту і пропозиції. Якщо зростає попит - з'являється певна динаміка курсова. НБУ присутній на ринку, щоб згладжувати небезпечні коливання. Але дає курсу рухатися в обидва боки", - зазначив Пишний.
Він додав, що нинішні курсові зміни були очікуваними, а їхні причини пов'язані як з глобальними процесами, так і з внутрішніми факторами.
Заступник голови НБУ Юрій Гелетей деталізував динаміку ринку. Хоча червень та липень зазвичай характеризуються зниженням пропозиції валюти через сезонний фактор, цьогоріч критичного дефіциту не спостерігається.
Гелетей навів статистику середньоденного чистого попиту на безготівкову валюту:
За словами Гелетея, як наслідок дії ринкових чинників, відбулася девальвація гривні.
"Внаслідок дії ринкових чинників, попиту і пропозиції, відбулась девальвація. Що передбачено, в принципі, нашими підходами. Курс може коливатися в дві сторони. Ми досягнули рівня офіційного курсу 44,97 (на початку місяця було 44,26 гри) гривні за долар, потім курс стабілізувався на рівні 44,8-44,9. Відповідно з урахуванням ринкової кон'юнктури, ми збільшили нашу присутність і цей структурний дефіцит закриваємо", - заявив Гелетей.
Щодо ситуації на готівковому ринку, представник НБУ відзначив наступне:
"Населення продовжує інвестувати в гривневі інструменти, і жодного ажіотажу, нервозності на готівковому сегменті ми не спостерігаємо. Важливо, щоб наявна курсова динаміка не підривала привабливості гривневих інструментів", - підсумував Гелетей.
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