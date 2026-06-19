НБУ фиксировал девальвацию: почему курс доллара резко вырос в июне и есть ли паника на рынке

В июне официальный курс доллара приблизился к отметке 45 гривен, что стало результатом воздействия рыночных факторов и роста бюджетных расходов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей НБУ на брифинге.
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Глава НБУ Андрей Пышный объяснил причины курсовых колебаний, наблюдаемых в последнее время, тем, что текущий курс формируется в условиях режима "управляемой гибкости". Таким образом, цена валюты зависит от баланса спроса и предложения.
"Режим управляемой гибкости предполагает, что курс движется в обе стороны. Он движется под давлением спроса и предложения. Если растет спрос - появляется определенная курсовая динамика. НБУ присутствует на рынке, чтобы сглаживать опасные колебания. Но позволяет курсу двигаться в обе стороны", - отметил Пышный.
Он добавил, что нынешние изменения курса были ожидаемыми, а их причины связаны как с глобальными процессами, так и с внутренними факторами.
Заместитель главы НБУ Юрий Гелетей подробно описал динамику рынка. Хотя июнь и июль обычно характеризуются снижением предложения валюты из-за сезонного фактора, в этом году критического дефицита не наблюдается.
Гелетей привел статистику среднесуточного чистого спроса на безналичную валюту:
По словам Гелетея, в результате воздействия рыночных факторов произошла девальвация гривны.
"В результате действия рыночных факторов, спроса и предложения, произошла девальвация. Что, в принципе, предусмотрено нашими подходами. Курс может колебаться в обе стороны. Мы достигли уровня официального курса 44,97 (в начале месяца было 44,26 гри) гривны за доллар, затем курс стабилизировался на уровне 44,8-44,9. Соответственно, с учетом рыночной конъюнктуры, мы увеличили наше присутствие и закрываем этот структурный дефицит", - заявил Гелетей.
Что касается ситуации на рынке наличной валюты, представитель НБУ отметил следующее:
"Население продолжает инвестировать в гривневые инструменты, и никакого ажиотажа, нервозности на наличном сегменте мы не наблюдаем. Важно, чтобы текущая курсовая динамика не подрывала привлекательность гривневых инструментов", - подытожил Гелетей.
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