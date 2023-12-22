НБУ фіксує позитивні тенденції лише на одному сегменті ринку нерухомості

"Попит пожвавлюється передусім на готове житло", - сказала вона, зазначивши, що кількість угод зростає, але залишається значно нижчою, ніж показники до повномасштабного вторгнення Росії.

За даними НБУ, ціни на вторинному ринку підтримуються на поточних рівнях, "і навіть поволі незначно зростають", додала Дадашова.

"Разом з тим, дуже зросла привабливість і важливість оренди. Зріс попит на оренду, відповідно серйозно відновилися ціни, особливо в Києві. Це призвело до того, що показник, який вказує на стан ринку, а саме співвідношення цін на купівлю нерухомості до цін оренди, повернувся до свого довгострокового середнього рівня. Це вказує на стабілізацію ситуації", - сказала вона.

Водночас первинний ринок залишається у досить скрутному стані. "Попит пригнічений, інвестиційного попиту також майже немає, ризики як безпекові, так і фінансові для будівельної галузі досить суттєві. І відповідно очікувати у найближчій перспективі на динамічне відновлення цього сектору, на жаль, не доводиться", - констатувала Дадашова.

Ціни на оренду

Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у листопаді 2023 року становила 6 585 гривень. З початку року вартість зросла на 15,5% за загальної інфляції в Україні на рівні 4,4%.

У Києві оренда подорожчала на 14,3% до 8 727 гривень. Місто залишається на третьому місці за вартістю.