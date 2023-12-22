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НБУ фиксирует положительные тенденции только на одном сегменте рынка недвижимости

Фото: Рынок недвижимости в Украине восстанавливается только во вторичном сегменте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рынок недвижимости Украины постепенно восстанавливается. Однако положительные тенденции свойственны только вторичному рынку, а первичный рынок остается в достаточно проблемном состоянии.

Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию "Отчета о финансовой стабильности" НБУ на Youtube.

"Спрос оживляется прежде всего на готовое жилье", - сказала она, отметив, что количество сделок растет, но остается значительно ниже, чем показатели до полномасштабного вторжения России.

По данным НБУ, цены на вторичном рынке поддерживаются на текущих уровнях, "и даже постепенно незначительно растут", добавила Дадашова.

"Вместе с тем, очень возросла привлекательность и важность аренды. Вырос спрос на аренду, соответственно, серьезно восстановились цены, особенно в Киеве. Это привело к тому, что показатель, указывающий на состояние рынка, а именно соотношение цен на покупку недвижимости к ценам аренды, вернулся к своему долгосрочному среднему уровню. Это указывает на стабилизацию ситуации", - сказала она.

В то же время, первичный рынок остается в достаточно затруднительном состоянии. "Спрос подавлен, инвестиционного спроса также почти нет, риски как безопасности, так и финансовые для строительной отрасли достаточно существенны. И соответственно ожидать в ближайшей перспективе динамического восстановления этого сектора, к сожалению, не приходится", - констатировала Дадашова.

Цены на аренду

Напомним, по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в ноябре 2023 года составила 6585 гривен. С начала года стоимость выросла на 15,5% при общей инфляции в Украине на уровне 4,4%.

В Киеве аренда подорожала на 14,3% до 8727 гривен. Город остается на третьем месте по стоимости.

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