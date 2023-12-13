ua en ru
Ср, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ціни на оренду житла з початку року зросли на 15%: де в Україні найдорожче

Україна, Середа 13 грудня 2023 15:25
UA EN RU
Ціни на оренду житла з початку року зросли на 15%: де в Україні найдорожче Фото: ціни на оренду зростають швидше за інфляцію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у листопаді 2023 року становила 6 585 гривень. З початку року вартість зросла на 15,5% за загальної інфляції в Україні на рівні 4,4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

На першому місці за вартістю оренди, як і раніше, знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 46,6% до 12 731 гривень.

Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 7,9% до 11 848 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 14,3% до 8 727 гривень. Місто залишається на третьому місці за вартістю.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Сумській (3 008 гривень) та Миколаївській (3 501 гривень) областях.

Ціни на оренду житла з початку року зросли на 15%: де в Україні найдорожче

Ціни на житло

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% до 4294 гривень. Офіційна інфляція становила 10%.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2020 рік по Україні зросла на 5,5% до 3903 гривень. Інфляція протягом року була 5,0%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики ціни в Україні
NEWS
"Це не криза". Зеленський відповів на заклики переходити до оборони на фронті
"Це не криза". Зеленський відповів на заклики переходити до оборони на фронті
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік