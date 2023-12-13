Ціни на оренду житла з початку року зросли на 15%: де в Україні найдорожче

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у листопаді 2023 року становила 6 585 гривень. З початку року вартість зросла на 15,5% за загальної інфляції в Україні на рівні 4,4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

На першому місці за вартістю оренди, як і раніше, знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 46,6% до 12 731 гривень.

Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 7,9% до 11 848 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 14,3% до 8 727 гривень. Місто залишається на третьому місці за вартістю.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Сумській (3 008 гривень) та Миколаївській (3 501 гривень) областях.

Ціни на житло

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% до 4294 гривень. Офіційна інфляція становила 10%.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2020 рік по Україні зросла на 5,5% до 3903 гривень. Інфляція протягом року була 5,0%.