НБУ фиксирует повышенный спрос населения на валюту второй месяц подряд

В декабре 2020 года второй месяц подряд наблюдается повышенный спрос на валюту на наличном рынке. С начала месяца население купило на 100 млн долларов больше, чем продало.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

"На наличном рынке продолжает наблюдаться преобладание спроса на иностранную валюту над предложением, который с начала декабря составило почти 98 млн долларов", - сообщил он.

По его данным, преобладание спроса на иностранную валюту продолжает доминировать на форвардном сегменте рынка, "что свидетельствует о все еще устойчивых девальвационных ожиданиях экономических субъектов".

В то же время курс гривны на межбанковском рынке укрепился за прошедшую неделю на 1,3% до 3-месячного максимума.

"Этому способствовало увеличение предложения иностранной валюты клиентами банков в среднем на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Это позволило Национальному банку в течение прошлой недели купить 79 млн долларов международных резервов, которые возросли до 26,8 млрд долларов", - сообщил Данилишин.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 7-11 декабря 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 79 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенции по продаже валюты. Таким образом, НБУ вышел на рынок после четырех недель, в течение которых он отказывался от интервенций по покупке или продаже валюты.

Как сообщало РБК-Украина, население Украины в ноябре 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 483,0 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 444,4 млн долларов. Таким образом, в ноябре впервые с начала года наблюдалась чистая покупка валюты населением, которая составила 127,8 млн долларов.