НБУ фіксує підвищений попит населення на валюту другий місяць поспіль

У грудні 2020 року другий місяць поспіль спостерігається підвищений попит на валюту на готівковому ринку. З початку місяця населення купило на 100 млн доларів більше, ніж продало.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

"На готівковому ринку продовжує спостерігатися переважання попиту на іноземну валюту над пропозицією, який з початку грудня становило майже 98 млн доларів", - повідомив він.

За його даними, переважання попиту на іноземну валюту продовжує домінувати на форвардному сегменті ринку, "що свідчить про все ще стійкі девальваційні очікування економічних суб’єктів".

Водночас курс гривні на міжбанківському ринку зміцнився за минулий тиждень на 1,3% до 3-місячного максимуму.

"Цьому сприяло збільшення пропозиції іноземної валюти клієнтами банків в середньому на 13% порівняно з попереднім тижнем. Це дозволило Національному банку упродовж минулого тижня придбати 79 млн доларів до міжнародних резервів, які зросли до 26,8 млрд доларів", - повідомив Данилишин.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 7-11 грудня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 79 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти. Таким чином, НБУ вийшов на ринок після чотирьох тижнів, протягом яких він відмовлявся від інтервенцій з купівлі або продажу валюти.

Як повідомляло РБК-Україна, населення України в листопаді 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 483,0 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 444,4 млн доларів. Таким чином, в листопаді вперше з початку року спостерігалася чиста купівля валюти населенням, яка склала 127,8 млн доларів.