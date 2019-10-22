НБУ на этой неделе выпустит банкноту в тысячу гривен

Национальный банк Украины 25 октября 2019 года вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По дизайну эта банкнота наследует банкноте нового модернизированного поколения гривны - обновленных 20, 100 и 500 гривен.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского, который выбран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году. На обратной стороне напечатано изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.

Фото: банкнота 1000 грн (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Напомним, НБУ презентовал банкноты номиналом в 1 тыс. грн в июле 2019 года. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

В сентябре директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко сообщил, что Национальный банк Украины (НБУ) планирует напечатать 5 млн штук банкнот самого высокого номинала 1000 грн. В то же время новые банкноты будут заменять ветхие банкноты других номиналов и не окажут влияния на инфляцию.