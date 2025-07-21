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НБУ друкує банкноти гривні найвищого номіналу, дрібних грошей все менше

Фото: Банкноти в 1000 гривень зайняли майже половину обігу в Україні (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У 2025 році банкноти номіналом 1000 гривень вийшли на перше місце за сумою. Вони займають майже половину в грошовому обігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

За даними НБУ, на одного жителя України на 1 липня 2025 року припадало 63  банкноти і 189 платіжних розмінних та обігових монет.

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень - 112,7 млн штук на 5,6 млрд гривень.

Кількість банкнот номіналом 1000 гривень з початку рок зросла на 14,9% до 406,6 млн штук на 406,6 млрд гривень.

У готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 851,2 млрд гривень, а також 15 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,5 млрд гривень. На 1 січня в обігу було 822,4 млрд гривень.

Динаміка готівки в обігу

 

bank.gov.ua

Монети

В готівковому обігу перебувають розмінні та обігові монети. Обігові монети є чотирьох номіналів - 1, 2, 5 та 10 гривень. З них найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня (653 млн штук, найменше - номіналом 10 гривень (303 млн штук).

Розмінних монет залишилося два номінали - це монети 10 та 50 копійок (4,1 млрд штук та 1,4 млрд штук відповідно).

"Якщо роль монет номіналом 10 копійок у готівкових розрахунках за товари та послуги поступово зменшується, то на монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого року кількість банкнот номіналом 1000 гривень зросла на 47% до 354 млн штук на 354 млн гривень.

Нагадаємо, зараз найвищий номінал банкнот - 1 тисяча гривень. Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, Національний банк поки не планує вводити в обіг банкноту номіналом 5 тисяч гривень

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