НБУ друкує банкноти гривні найвищого номіналу, дрібних грошей все менше

Монети

В готівковому обігу перебувають розмінні та обігові монети. Обігові монети є чотирьох номіналів - 1, 2, 5 та 10 гривень. З них найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня (653 млн штук, найменше - номіналом 10 гривень (303 млн штук).

Розмінних монет залишилося два номінали - це монети 10 та 50 копійок (4,1 млрд штук та 1,4 млрд штук відповідно).

"Якщо роль монет номіналом 10 копійок у готівкових розрахунках за товари та послуги поступово зменшується, то на монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого року кількість банкнот номіналом 1000 гривень зросла на 47% до 354 млн штук на 354 млн гривень.

Нагадаємо, зараз найвищий номінал банкнот - 1 тисяча гривень. Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, Національний банк поки не планує вводити в обіг банкноту номіналом 5 тисяч гривень