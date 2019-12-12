НБУ достиг своей цели по инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что инфляция в Украине по итогам 2019 года снизится до 5% плюс-минус 1%. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как напомнил Смолий, инфляция по итогам ноября составила 5,1% и НБУ ожидает, что по годи инфляция будет находиться в диапазоне 5% плюс-минус 1%, как и прогнозировал НБУ.

"То есть можно говорить, что цель по инфляции достигнута", - сказал Смолий.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых с 13 декабря. НБУ ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку резкое укрепление курса гривны обусловило более быстрое снижение инфляции.

Как сообщало РБК-Украина, по итогам ноября 2019 года 12-месячная инфляция в Украине уже снизилась до целевого уровня НБУ, составив 5,1%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует инфляцию в Украине выше целевого уровня НБУ в 5% в ближайшие два года - в 2020 и 2021 годах.