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НБУ допускає подальше підвищення податків в Україні: як це вплине на ціни

Фото: підвищення податків в Україні вплине на ціни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В оновленому макропрогнозі НБУ враховано останні податкові зміни. Проте НБУ не виключає нові податкові ініціативи, які залежно від параметрів матимуть різний вплив на інфляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2024 року).

В основі припущень макропрогнозу - проєкт законодавчих змін щодо підвищення ставок окремих податків (зокрема військового збору, податку на прибуток банків та небанківських фінансових установ та інші) та ухвалені раніше зміни щодо перегляду ставок акцизних податків.

"Але в разі виникнення додаткових потреб бюджету джерелом їх покриття можуть бути підвищення ставок чинних чи введення нових податків", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, такі ініціативи можуть мати різний вплив на інфляцію, в залежності від їх параметрів.

Так, потенційне зростання податків на споживання (зокрема ПДВ) містить більше короткострокових проінфляційних ризиків, оскільки їх підвищення одразу відобразиться на споживчих цінах. Прямі податки мають здебільшого нейтральний ефект, оскільки проінфляційний вплив від більших бюджетних видатків компенсує обмеження приватного споживання, зазначили в НБУ.

Збільшення податків

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про підвищення податків. Закон найближчими днями буде підписаний президентом Володимиром Зеленським і набуде чинності. Основним ресурсом є доходи громадян. Зокрема, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. При цьому влада України поки що відмовилася від підвищення ПДВ, яке зараз становить 20% на більшість товарів.

 

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