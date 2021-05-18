НБУ договорился с Visa и Mastercard о снижении межбанковских комиссий

Как отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, был согласован подход постепенного снижения предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж).

"Достигнутый компромисс мы считаем сбалансированным и взвешенным. Такое решение будет способствовать снижению стоимости безналичных операций и защиты интересов украинцев - пользователей платежных карточек, а также развития конкуренции и расширению возможностей для появления на платежном рынке новых инструментов безналичных расчетов", - сказал он.

Для этого компании Visa и Mastercard обратились в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения на согласованные действия. После получения такого разрешения они начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны составлять:

с 01.07.2021 - не более 1,20%;

с 01.07.2022 - не более 1,00%;

с 01.07.2023 - не более 0,90%.

Напомним, эквайринг - возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами.

Комиссия интерчейндж устанавливается платежной системой. Эту комиссию платит банк, который обслуживает POS-терминал торговца в пользу банка, который выпустил карту. Эквайринговая комиссия - плата торговцев банкам за обработку платежей и обслуживание установленных pos-терминалов. Комиссия интерчейндж является одной из составляющих эквайринговой комиссии.