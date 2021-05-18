НБУ договорился с Visa и Mastercard о снижении межбанковских комиссий
Национальный банк Украины подписал Меморандум с международными платежными системами Visa и Mastercard. Документ предусматривает постепенное снижение комиссии интерчейндж, которые банки платят друг другу при расчетах клиентов в торговых сетях.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, был согласован подход постепенного снижения предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж).
"Достигнутый компромисс мы считаем сбалансированным и взвешенным. Такое решение будет способствовать снижению стоимости безналичных операций и защиты интересов украинцев - пользователей платежных карточек, а также развития конкуренции и расширению возможностей для появления на платежном рынке новых инструментов безналичных расчетов", - сказал он.
Для этого компании Visa и Mastercard обратились в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения на согласованные действия. После получения такого разрешения они начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны составлять:
- с 01.07.2021 - не более 1,20%;
- с 01.07.2022 - не более 1,00%;
- с 01.07.2023 - не более 0,90%.
Напомним, эквайринг - возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами.
Комиссия интерчейндж устанавливается платежной системой. Эту комиссию платит банк, который обслуживает POS-терминал торговца в пользу банка, который выпустил карту. Эквайринговая комиссия - плата торговцев банкам за обработку платежей и обслуживание установленных pos-терминалов. Комиссия интерчейндж является одной из составляющих эквайринговой комиссии.
Отметим, Антимонопольный комитет Украины начал дела против ПриватБанка и Ощадбанка по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке услуг эквайринга (безналичных расчетов в торговых сетях). В АМКУ считают, что государственные банки устанавливали завышенные комиссии.
Как сообщало РБК-Украина, общее количество операций с использованием платежных карт украинских банков за 2020 год составила 5 997,1 млн шт., а их сумма - 3 957,3 млрд грн. По сравнению с 2019 годом количество сделок выросло на 18,6%, а сумма - на 10,6%.