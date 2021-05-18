НБУ домовився з Visa та Mastercard про зниження міжбанківських комісій

Національний банк Україна підписав Меморандум з міжнародними платіжними системами Visa та Mastercard. Документ передбачає поступове зниження комісії інтерчейндж , які банки сплачують один одному при розрахунках клієнтів у торгових мережах.

Як зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан, був узгоджений підхід щодо поступового зниження граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій (інтерчейндж).

"Досягнутий компроміс ми вважаємо збалансованим і виваженим. Таке рішення сприятиме зниженню вартості безготівкових операцій та захисту інтересів українців - користувачів платіжних карток, а також - розвитку конкуренції та розширенню можливостей для появи на платіжному ринку нових інструментів безготівкових розрахунків", - сказав він.

Для цього компанії Visa та Mastercard звернулися до Антимонопольного комітету України із заявою щодо надання дозволу на узгоджені дії. Після отримання такого дозволу вони розпочнуть поступове зниження граничних розмірів ставок комісії інтерчейндж, зокрема комісії мають становити:

з 01.07.2021 - не більше 1,20%;

з 01.07.2022 - не більше 1,00%;

з 01.07.2023 - не більше 0,90%.

Нагадаємо, еквайринг - можливість для торгового підприємства приймати безготівкову оплату за товари і послуги пластиковими картами.

Комісія інтерчейндж установлюється платіжною системою. Цю комісію сплачує банк, який обслуговує pos-термінал торговця на користь банка, який випустив картку. Еквайрингова комісія - плата торговців банкам за обробку платежів та обслуговування встановлених pos-терміналів. Комісія інтерчейндж є однією зі складових еквайрингової комісії.